القوى العاملة تعلن تعيين 1193 شاباً ومتابعة 330 منشأة احترازياً بالبحيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوى العاملة بالبحيرة بتعيين 1193 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 8 من ذوى الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 68 فرص عمل، فضلاً عن إستخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة ونفس العدد رخصة مزاولة مهنة .
وقال الوزير إن المديرية قامت بتسجيل 50 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالى 14 ألف جنيه، و 9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه، و 3 منحة وفاة بمبلغ 6 آلاف جنيه، وصرف 6779 جنيها كرعاية صحية لـ 3 حالات لعمل عمليات جراحية صغرى وعلاج.
وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي - أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 330 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد ، وأسفر عن رصد 3 حالات إيجابية مصابة بالفيروس وتم عزلها.
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