وزير الخارجية يبحث مع رئيس تيار الغد سبل حل الأزمة السورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، الشيخ أحمد الجربا رئيس تيار الغد السوري. وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء استهدف بحث تطورات الأزمة السورية وسبل تسويتها استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254، حيث أكد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الجهود الرامية للتوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تُعيد الأمن والاستقرار لسوريا الشقيقة وتحفظ وحدة وسلامة أراضيها، وتحقق تطلعات الشعب السوري وتحفظ مقدراته، وبما يُسهم في اقتلاع جذور الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة.

وزير الخارجية سامح شكرى

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