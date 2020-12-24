شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن ربط قاعدة بيانات كورونا بمبادرة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الأبحاث، أن الأبحاث المقدمة عن كورونا كانت صادرة من وزارة الصحة من خلال مستشفيات العزل التابعة للوزارة وتم ربط قاعدة بيانات الكوفيد بقاعدة بيانات 100 مليون صحة.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن جهود اللجنة العلمية فى مواجهة انتشار كورونا أن الأبحاث التى تم إصدارها عن الوزارة بشأن كورونا بلغت 69 بحثا بينهم 34 بحث ملاحظي، و35 بحث تداخلي، مؤكدة أن مصر كانت من أكثر 10 دول فى العالم فى تقديم الأبحاث، وكان لمصر باع كبير على مستوى العالم.

وتابعت نهى عاصم، أن الأبحاث والدراسات المصرية تضمنت دراسات عن فيروس كورونا مع المرضى الحوامل، والأطفال، إلى جانب التدريبات العملية التي قدمتها الوزارة بشأن تنسيق الدراسات الإكلينيكية الدولية.

وقالت إن مصر لديها الآن 40 باحث لديهم القدرة على إدارة الأبحاث الإكلينيكية الدولية، مضيفا أن هناك 7 تخصصات اشتركت في بروتوكول علاج المرضى بالبلازما.

ومن المقرر أن تكشف الصحة خلال المؤتمر، عن جهود اللجنة العلمية في إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام، ودور وزارة الصحة والسكان في توفير الأدوية خلال الجائحة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمي، فيما يتعلق بالأبحاث التي تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم.