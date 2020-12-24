شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد التعليم العالى 2020.. 8 جامعات تكنولوجية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حصاد الوزارة فى مختلف القطاعات لعام 2020، وكان من أبرز نتائجه فى مجال تطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وتضمنت موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم الخدمات المطلوبة؛ لتطوير البنية المعلوماتية بالجامعات الحكومية للبدء فى تعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلى لجميع طلاب الجامعات فى كافة التخصصات بالجامعات المصرية لطلاب القطاع الطبي كمرحلة الأولى.

وأشار التقرير إلى موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية، ورفع سرعات الإنترنت بالجامعات المصرية الحكومية، بما يسهم فى التحول للجامعات الذكية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتعميم استخدام الاختبارات المميكنة بالحاسب الآلى لجميع طلاب الجامعات فى كافة التخصصات.

وأكد التقرير أنه جار العمل على الانتهاء من المشروع القومى لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات اتساقاً مع سياسة الدولة للتحول الرقمي من أجل تحويلها إلى جامعات ذكية و إطلاق بوابة المعلومات الجغرافية (GIS) لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء 8 مجمعات تكنولوجية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الجامعات التالية: المنوفية، المنصورة، سوهاج، أسوان، المنيا (قنا)، جنوب الوادى، وقناة السويس وذلك في إطار إستراتيجية الدولة نحو توطين ونشر ثقافة الإبداع والابتكار على مستوى الجمهورية، وتشجيع التنمية والاقتصاد الرقمي وتوظيف أحدث مجالات التكنولوجيا في تحقيق المزيد من المنافسة وريادة الأعمال واتفاقاً مع إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في خدمة المجتمع المحيط وإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار ولإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من النظم التكنولوجية المتطورة.

ومن ضمن حصاد الوزارة فى مجال التحول الرقمى تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين، و تفعيل منظومة التعلم والإختبارات الإلكترونيه بالجامعات، و تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات، و تم استخدام التعلم عن بعد؛ للتغلب على إغلاق الجامعات خلال جائحة كورونا، كما تم توظيف المنصات على الإنترنت وأنظمة إدارة التعلم، جنبًا إلى جنب مع بنك المعرفة المصري، على نطاق واسع.

وذكر التقرير أن المركز الوطني للتعلم الإلكتروني (NELC) قدم لأكثر من 700 دورة تدريبية وورش عمل لبناء القدرات لأعضاء هيئة التدريس، وجاري العمل علي الإنتهاء من المشروع القومي لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للجامعات اتساقاً مع سياسة الدولة للتحول الرقمي من أجل تحويلها إلى جامعات ذكية.