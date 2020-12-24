شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة يؤكد ضرورة التوسع فى الأنشطة الطلابية أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤمن أشرف، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن سيعقد اجتماعا مع مجلس الاتحاد عقب الانتهاء من تشكيل أمناء اللجان تمهيدا لوضع خطة العمل خلال الفترة المقبلة، وكيفية دعم الأنشطة الطلابية.

وأضاف الطالب مؤمن أشرف لـ"الخليج 365" أن الأنشطة كانت متوقفة العام الماضى بسبب جائحة كورونا، ولكن رئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت قرر إعادة واستئناف الأنشطة أون لاين وسنبحث الفترة المقبلة تكثيفها.

وأشار رئيس اتحاد الطلاب، إلى أنه سيكون حلقة الوصل بين الطلاب ورئيس جامعة القاهرة لنقل أى مشاكل للطلاب والعمل على حلها مؤكدا وجود حلقات تواصل مباشرة مع كل الطلاب لحل مشاكلهم.