شكرا لقرائتكم خبر عن الطفل ميسرة خلال تكريمه بوزارة الهجرة: "مصر فى دمى وتكريمها حاجة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الطفل ميسرة محمود والفائز بجائزة شخصية العام بالنمسا 2020، عن سعادته بالتواجد فى مصر وزيارته لمصر رغم ظروف كورونا، قائلا: "فرحان جدا إنى فى مصر وأكون موجود فى مصر رغم ظروف كورونا.

وأضاف الطفل ميسرة محمود والفائز بجائزة شخصية العام بالنمسا 2020، خلال حفل تكريمه بوزارة الهجرة، قائلا: "عايز أشكر ماما وبابا اللى علمونى اللغة العربية وعرفت أصلى ولغتى وتاريخى".

وتابع: "مصر فى دمى والنمسا مش فى دمى وسعيد بكل التكريمات اللى خدتها ولكن تكريم مصر ليا حاجة تانية خالص ومكنتش هعرف هعمل إيه لو مكنتش من أصل مصرى".

وأعرب الطفل ميسرة ، عن تطلعه لزيارة كافة الأماكن الموجودة فى القاهرة وحجم الإنجازات الموجودة فى مصر، قائلا: "كل نمساوى بيحب مصر".

كما وجه الطفل ميسرة، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، لتبنيه مبادرة "اتكلم عربى"، لافتا إلى أن وزيرة الهجرة قدمت الكثير له من الدعم والمساعدة، قائلا :" فخور إنى أكون سفير لمبادرة اتكلم عربى.

وأهدى الطفل ميسرة محمود والفائز بجائزة شخصية العام بالنمسا 2020، الجائزة للشعب المصرى ، فيما كرمته وزيرة الهجرة بدرع خاص يحمل شعار مبادرة :"اتكلم عربى".