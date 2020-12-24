شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: السيدات اللاتى أنجبن أقل من 3 أطفال أقل عرضه للوفاة بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، إن مصر لديها الآن 40 باحث لديهم القدرة على إدارة الأبحاث الإكلينيكية الدولية، وهناك 7 تخصصات اشتركت فى بروتوكول علاج المرضى بالبلازما.

وتابعت "عاصم" خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب الأطباء أن هناك دراسات أجريت علي مرضي كوفيد 19 وأثبت الدراسات أن السيدات التي أنجبت 3 أطفال فيما أقل هى أقل عرضة للوفاة بفيروس كورونا، أما السيدات اللاتى أنجبن 3 أطفال فيما أكثر معرضات بشكل أكبر للتأثر بالفيروس.

وأكدت أن عدد الأبحاث فى مصر لفيروس كورونا بلغت 69 بحثا بينهم 34 بحث ملاحظي، و35 بحث تداخلي، مؤكدة أن مصر كانت من أكثر 10 دول في العالم في تقديم الأبحاث، وكان لمصر باع كبير على مستوى العالم.

كما يتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الدولية والنشر الدولي للأبحاث، الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على توضيح الآليات الواجب على المواطنين إتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.