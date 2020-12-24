التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية للعاملين بمشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينفذ الأسبوع المقبل، دورة تدريبية عن "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم فى السياسات السكانية" ويستفيد من الدورة 30 متدربًا من العاملين بوحدات المشروع بهدف رفع مستوى الكوادر التى تعمل بالمحافظات، فى إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية لدعم تنفيذ مشروع " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بهدف السيطرة على الزيادة السكانية وتحسين خصائصها وزيادة المعدل الاقتصادى للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن فى معدلات النمو السكانى وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التى تواجه التنمية موضحاً أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية فى 10 محافظات هى :"الجيزة والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وأسوان"، ويهدف الى إعداد كوادر محلية قادرة على إدارة البرنامج السكانى على المستوى المحلى من حيث المشاركة فى التخطيط والتنسيق والمتابعة والتقييم.

وشدد شعراوى على دعمه الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية بالوزارة لمجهوداتها لبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية تكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية ووضع المشكلات على أولويات العمل وإدراجها بخطة المحافظة السكانية وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكانى بإستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها موضحاً أن الوحدة قامت بوضع آلية للمتابعة وإعداد التقارير على مستوى المحافظات ترتبط بلوحة المعلومات بطريقة مميكنة وتطوير منصة لمشاركات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتعكس الأنشطة والتداخلات المخطط لها.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة دعم الشراكات والافكار الابتكارية المقترحة للشباب للعمل على دمجهم فى عملية إتخاذ القرار بجانب تسريع الاستجابة مع الجهات المسئولة لمعالجة الفجوات التنموية وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتذليل المشكلات التى تعترض حل القضية السكانية.

وفى نفس السياق ينظم ايضاً مركز التنمية المحلية بسقارة الاسبوع المقبل، 3 دورات تدريبية هى إعداد مدربين TOT وتحليل البيانات بإستخدام الحاسب الآلى بإستخدام برنامج SPSS للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات وإدارة وسائل التواصل المجتمعى للتسويق الحكومى وتحسين الصورة الذهنية للمؤسسات الحكومية للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة والاعلام ومراكز التدريب ويستفيد من هذه الدورات 102 متدربين .

فيما احتفل مركز التنمية المحلية اليوم الخميس، بتخريج 117 متدرباً أنهوا 4 دورات هى رفع مهارات المديرين والعاملين بمكاتب مشروعك وتنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات والإشغالات والمحلات ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى إضافة إلى دورة اللغة الانجليزية.