محكمة استئناف القاهرة تنعى المستشار أحمد البكرى رئيس نادى الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المكتب الفني، وكافة أعضاء المحكمة، بخالص العزاء لأسرة المستشار أحمد بكري محمد حميدة الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان المستشار هشام إبراهيم عضو اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، أعلن عن وفاة المستشار أحمد بكرى رئيس اللجنة، بعد صراع مع المرض.

المستشار أحمد بكري من مواليد محافظة الفيوم، تخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1980، والتحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبها حتى وصل لدرجة محام عام أول، ثم نائبا لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ثم رئيسا بمحاكم الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة جنايات الجيزة.

يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا، بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، بقرار من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.