شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الإفراج الدوائى للشحنة الأولى من لقاح كورونا الصينى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، الانتهاء غدا من اختيار مقار حقن المواطنين بلقاحات فيروس كورونا فى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف" أنه فور صدور الإفراج الدوائى من معامل هيئة الدواء المصرية، للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصينى "سينوفارم" الأحد المقبل، التى وصلت مصر 10 ديسمبر 2020، هدية من دولة الإمارات الشقيقة، ستبدأ الوزارة بحقن الفئات الأولى بالحصول على اللقاح.

وأضاف، أنه فور صدر الإفراج الدوائى سيتم البدء فى حق الفئات ذات الأولوية فى الحصول على اللقاح، وهم الأطقم البشرية بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الفشل الكلوى والأمراض.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والداخلية في تجهيز المقار بالمحافظات لحقن المواطنين بلقاحات كورونا.