عمالة وفكر 100% مصرى.. كيف يتم صناعة الأسلحة بمصنع 300 الحربى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عاصم أبو الخير، رئيس قطاع إنتاج الأسلحة بشركة أبو زعبل للصناعات "مصنع 300 الحربي"، إن كل المنتجات تصنع من الألف إلى الياء بعمالة مصرية وفكر مصري، بالتعاون مع شركات كبري، مؤكدا أن المصنع يلبى احتياجات القوات المسلحة والشرطة والدعم الفني لقطع غيار الأسلحة "المسدسات – رشاشات – قاذفات القنابل الآلى 40 مم".
وأضاف "أبو الخير" خلال لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة "اكسترا نيوز"، أن إنتاج المصنع من الذخائر والأسلحة تستهدف توفير العملة الصعبة، مشددا على أن المصنع أصبح على قدم المساواة مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الأسلحة بنفس الجودة ونفس المعدلات والاختبارات.
وحول الزمن الذى تستغرقه عملية تجميع الرشاشات ، قال: "تستغرق ساعة ونصف لست عمليات، حيث نستهدف إنتاج ألف رشاش لكل وردية في السنة".
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