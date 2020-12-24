شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للطفل "ميسرة " الفائز بجائزة شخصية العام بالنمسا: "فخورة بيك"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، الطفل ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، والفائز بلقب شخصية العام للسنة الحالية 2020، معربة عن تقديرها له قائلة:" فخورة بيك".

وأعربت وزيرة الهجرة عن فخرها بأبناء المصريين بالخارج، وما يضربونه من أمثلة رائعة فى خدمة من حولهم، مؤكدة أن جائحة كورونا أظهرت نقاء معدن المصريين بالخارج، وشهامتهم فى مواقف كثيرة، بداية من إطلاق مبادرة "خلينا سند لبعض" ومرورا بمساعدة من حولهم من أفراد المجتمع في الدول التي يقيمون فيها.

يذكر أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، سلم ميسرة محمود، ابن محافظة سوهاج بصعيد مصر، الجائزة والتي تمنحها جريدة (دي بريسه) تقديرا لنشاطه في العمل العام، وجهوده، حيث أسس ميسرة مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بمساعدة عدد من زملائه لمساعدة الأشخاص كبار السن فى تلبية احتياجاتهم فى مدينة فيينا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتم وضع مجموعة من الأرقام لكي يتم التواصل معهم من قبل كبار السن.

كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أجرت مؤخرا، اتصالا هاتفيا بالطفل، ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، لتهنئته على الفوز بلقب شخصية العام للسنة الحالية 2020 في دولة النمسا، نتيجة جهوده المجتمعية واطلاقة مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم مؤخرا.