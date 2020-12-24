شكرا لقرائتكم خبر عن "الإفتاء" تهنئ ”الخليج 365” على فوزه بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جريدة وموقع الخليج 365 لحصوله على جائزة الصحافة الذكية، وقال فى تهنئة خاصة "خالص التهنئة لليوم السابع وأسرة التحرير وعلى رأسهم أ. خالد صلاح والأسرة كلها بجائزة الصحافة الذكية ومن تقدم إلى تقدم وريادة صحفية ووطنية".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هنأ موقع الخليج 365 الذى حاز جائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، كتتويج لإسهامها في إنتاج المحتوى الرقمى ومواكبة التطور التقنى، مع الحفاظ على أدبيات مهنة الصحافة، وإعلاء قيمة المواطنة، مؤكداً أن الرهان سيكون دوماً على الإعلام الوطنى المحترف، الذى يعى قضايا وطنه، فالحرب الراهنة هى معركة وعى فى المقام الأول.



خالد عمران

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المميز الذي خرج عليه منتدى الإعلام العربى، فى نسخته الـ 19، التي تم بث فعالياتها اليوم من دبى افتراضياً فى ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الإعلام العربى: المستقبل رقمى".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة اليوم خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطنى فى هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التى تستهدفها داخلياً وخارجياً.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الذى يلعبه منتدى الإعلام العربى فى شحذ طاقات الإعلاميين العرب نحو تبني رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم فى رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعى.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.