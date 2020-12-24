شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تعلن تشكيل مجلس اتحاد طلابها للعام الجامعى 2020 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات اتحاد الطلاب برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تشكيل مجلس اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعى 2020/ 2021، الذى ضم الطالب محمد عبد الحميد لاشين بكلية الحقوق الفرقة الثالثة رئيساً للاتحاد ومحمد خالد عثمان كلية التجارة الفرقة الثالثة نائباً له .

كما أعلنت اللجنة الأمناء والأمناء المساعدين للجان العليا للاتحاد وهم:-

أمين اللجنة الرياضية العليا السيد فؤاد كلية التربية و الأمين المساعد محمد جمعة كلية الهندسة.

أمين اللجنة العليا للأسر محمد ماهر السيد و الأمين المساعد خالد أحمد عبد الظاهر، وأمين اللجنة الثقافية العليا عبد الرحمن شريف كلية التربية و الأمين المساعد محمد السيد محمد كلية الزراعة، وأمين اللجنة العلمية و التكنولوجية العليا أنس أحمد مهاب كلية الصيدلة و الأمين المساعد مايكل منير كلية الطب.

وضم التشكيل، أمين اللجنة الإجتماعية العليا خالد محسن كلية التربية النوعية و الأمين المساعد بولا مرقص كلية طب الأسنان، وأمين اللجنة الفنية العليا منار طنطاوى ثابت، والأمين المساعد أحمد بدر منير، وأمين اللجنة العليا للجوالة محمود أحمد يونس كلية التربية وأمين مساعد اللجنة كريم سعيد كلية الزراعة.

كما ضم مجلس إتحاد الطلاب ، الطالبة إسراء مصطفى عودة الطالبة بالفرقة الثالثة كلية التجارة كممثلة عن الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .

وعقب إكتمال تشكيل مجلس إتحاد الطلاب بجامعة عين شمس ، اجتمع الدكتور عبد الفتاح سعود بهيئة المجلس و ناقش خطط كل لجنة ، كما وجههم بضرورة التعاون مع الجهات التنفيذية بالجامعة لتحقيق مزيد من الإنجاز. مؤكداً أن اتحاد الطلاب و إدارة الجامعة شركاء في خدمة الطلاب و تحقيق المصلحة العليا للجامعة.فالاتحاد يمثل الطلاب ولا يستبدلهم، مشدداً على ضرورة التحلي بالموضوعية وعدم التحيز للأهواء الشخصية مع تغليب مصلحة الطلاب و اكتساب ثقة زملاءهم للتعبير عن أصواتهم في ظل احترام القيم الجامعية.

و أكد أن من ينتسب لجامعة عين شمس لابد أن يكون طالباً حقيقياً للعلم ، قائلاً : "أنتم قدوة لغيركم".

ووجه الطلاب أعضاء الاتحاد إلى ضرورة التضحية بأوقاتهم لخدمة زملائهم من الطلاب ، و أن يكون العمل العام جزء من تكوينهم مع ضرورة التحلي بروح الفريق، كما طالبهم بالعمل من أجل توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة. و تعريفهم بالمستجدات التي شهدتها الجامعة في الفترة الأخيرة سواء ما حدث من تطور في المدن الجامعية أو الحرم و كذلك إدارات تطوير التعليم و الخدمات التي تم تقديمها لذوي الهمم.

و أشار إلى أن جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة، سواء فيما يتعلق بالمناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الإتصال بالإنترنت و المنصات التعليمية وغيرها ، لافتاً أن ٢٠ ألف طالب و طالبة مشمولين بمظلة التكافل الإجتماعي بما يتجاوز ١٥٠٠ جنيه شهرياً بدلاً من ٥٠٠ جنيه في الأعوام السابقة.

كما أوضح أن الجامعة وفرت لعدد ٧٠٠٠ طالب وطالبة خطوط الإنترنت وباقات المحمول للطلاب الأكثر احتياجاً بالتعاون مع الشركة المصرية للإتصالات بتمويل تجاوز ٥ مليون جنيه.

هذا إلى جانب دعم وتمويل (خط طلاب جامعة عين شمس) بالتعاون مع شركات المحمول الثلاث .

و شدّد على ضرورة العمل من أجل دفع خطط التنمية من خلال التركيز على مشروع محو الأمية و ضرورة اعتبار مشاركة طلاب الجامعة في محو الأمية مسئولية مجتمعية و ضرورة لتحقيق الديمقراطية و التقدم.

و أضاف أن خريجو جامعة عين شمس لهم ثقلهم في سوق العمل ليس فقط من خلال تميزهم العلمي و الأكاديمي ولكن أيضا من خلال دورهم المجتمعي و إدراكهم لمسئوليتهم في دفع خطط التنمية المستدامة من خلال مشاركتهم في المشروع القومي لمحو الأمية.

كما أكد أن جميع كليات الجامعة خلال الأشهر القليلة القادمة ستتحول لكليات صديقة للبيئة و لذوي الاحتياجات الخاصة.