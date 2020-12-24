شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التغذية لا تقل أهمية عن تطبيق البروتوكول العلاجى لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان للتدريب أن التغذية لا تقل أهمية عن تطبيق البروتوكول العلاجى لمرضى فيروس كورونا داخل المستشفيات، لذا تم تدريب 110 طبيب تغذية فى مستشفيات العزل.

وأضاف الدكتور إيهاب كمال، خلال مؤتمر صحفى اليوم للإعلان عن جهود اللجنة العلمية فى إصدار بروتوكولات علاج لأعراض فيروس كورونا، أن مستشفيات الحميات تحولت إلى نقاط بحثية، موضحاً أن الوزارة قامت بتدريب 1299 من هيئات التمريض على المساعدة فى تطبيق البروتوكولات العلاجية، كما تم تدريب 1114 صيدلى، إلى جانب تدريب 352 طبيب على تطبيق نظم مكافحة العدوى فى المستشفيات، علاوة على تدريب 407 طبيب صدر على تطبيق البروتوكول العلاجى.

ويتضمن المؤتمر الإعلان عن النتائج الدولية والنشر الدولى للأبحاث، الخاصة بفيروس كورونا، علاوة على توضيح الآليات الواجب على المواطنين إتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.