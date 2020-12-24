شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: لازم نحافظ على هويتنا وثقافتنا ولغتنا العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت وزارة الهجرة فيديو خاص عن مباردة اتكلم عربى، كشفت خلاله عن حصاد المبادرة منذ إطلاقها، فى إطار دعم الهوية المصرية والعربية.

وفى هذا السياق، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أهمية الحفاظ الهوية واللغة العربية، قائلة: "لازم نحافظ على هويتنا وشخصيتنا المصرية وثقافتنا ولغتنا العربية"، مشيرة إلى استشهاد المبادرة بكلمات الموسيقار الراحل سيد مكاوى "الأرض بتتكلم عربى".

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربى"، التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتى تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وقد كلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين فى مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.