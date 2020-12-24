شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الموارنة يهنئ الرئيس والمصريين بعيد الميلاد والعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وأبناء الطائفة المارونية، بعيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد 2021.

وقال المطران شيحان في بيان إاليوم، صادر عن المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "المجد لله في العُلى، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة.. باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس اساقفة القاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وباسم كهنتها، ورهبانها وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية، نرسل لكم أيها الأحباء في مصر، تهنئة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ليكن عاما مليئا بالفرح والسلام والانجازات لمصر ورئيسها وشعبها".

وتابع المطران: "نهنئكم يا أبناء طائفتنا المارونية بعيد الميلاد المجيد، لتحمل لكم رسالة المسيح البركة والسلام والمحبة، وكل ما نادى به من مبادئ وقيم اخلاقية واجتماعية ومثالية عليا، نحتذي بها، في العام المنصرم (2020) رغم ما أصاب العالم كله من أحزان ومآسي بسسب فيروس كورونا، رفعنا صلواتنا الى الله كي يزيح عنا وعن بلادنا والعالم كله، شر هذا الوباء، وأن يشفي المرضى جميعا، ويرحم الموتى عموما، ويحفظ بلادنا وينجيها، قائلين كما قال داود النبي بالوحي المقدس:" هو الذي ينقذك من فخ الصيّاد ومن الوباء الفتّاك ." (مزمور 91)، فالنشكر الله على سلامة الجميع، ونجاة مصر، ولنصلي من أجل الأخرين المتضررين بسبب هذا الوباء. ونطالبكم باتباع القوانين والتعليمات التي تقرها الدولة المصرية حفاظا على سلامتكم وسلامة الوطن".

واستطرد: "لم ننس أن نكرس للمحبة والفرح وتحقيق الانجازات لكنيستنا المارونية، فقد أعدنا افتتاح كنيسة القديسة تريزيا في الاسماعيلية، وجعلناها مركزا روحيا واجتماعيا وثقافيا. واعدنا تكريس كنيسة القديسة تريزيا بالإسكندرية بعد ترميمها بفضل الله، كما اتممنا ترميم وتجديد كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر، لتلبس حلتها الجديدة. واسسنا ايضا " المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، ليكن واجهتنا الإعلامية، ومنبرنا الثقافي والفكري، نعيد منه نشر التراث الماروني، وكذلك سير واعمال الموارنة ، ودورهم العظيم فيما اسهموا به في النهضة المصرية والعربية".