مطران الموارنة يهنئ الرئيس والمصريين بعيد الميلاد والعام الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الموارنة يهنئ الرئيس والمصريين بعيد الميلاد والعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري، وأبناء الطائفة المارونية، بعيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد 2021.
وقال المطران شيحان في بيان إاليوم، صادر عن المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة: "المجد لله في العُلى، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة.. باسم ابرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم مطرانها رئيس اساقفة القاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، وباسم كهنتها، ورهبانها وراهباتها، وعموم أبناء الطائفة المارونية، نرسل لكم أيها الأحباء في مصر، تهنئة عيد الميلاد المجيد، والعام الميلادي الجديد، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، ليكن عاما مليئا بالفرح والسلام والانجازات لمصر ورئيسها وشعبها".
وتابع المطران: "نهنئكم يا أبناء طائفتنا المارونية بعيد الميلاد المجيد، لتحمل لكم رسالة المسيح البركة والسلام والمحبة، وكل ما نادى به من مبادئ وقيم اخلاقية واجتماعية ومثالية عليا، نحتذي بها، في العام المنصرم (2020) رغم ما أصاب العالم كله من أحزان ومآسي بسسب فيروس كورونا، رفعنا صلواتنا الى الله كي يزيح عنا وعن بلادنا والعالم كله، شر هذا الوباء، وأن يشفي المرضى جميعا، ويرحم الموتى عموما، ويحفظ بلادنا وينجيها، قائلين كما قال داود النبي بالوحي المقدس:" هو الذي ينقذك من فخ الصيّاد ومن الوباء الفتّاك ." (مزمور 91)، فالنشكر الله على سلامة الجميع، ونجاة مصر، ولنصلي من أجل الأخرين المتضررين بسبب هذا الوباء. ونطالبكم باتباع القوانين والتعليمات التي تقرها الدولة المصرية حفاظا على سلامتكم وسلامة الوطن".
واستطرد: "لم ننس أن نكرس للمحبة والفرح وتحقيق الانجازات لكنيستنا المارونية، فقد أعدنا افتتاح كنيسة القديسة تريزيا في الاسماعيلية، وجعلناها مركزا روحيا واجتماعيا وثقافيا. واعدنا تكريس كنيسة القديسة تريزيا بالإسكندرية بعد ترميمها بفضل الله، كما اتممنا ترميم وتجديد كاتدرائية القديس يوسف المارونية بالظاهر، لتلبس حلتها الجديدة. واسسنا ايضا " المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، ليكن واجهتنا الإعلامية، ومنبرنا الثقافي والفكري، نعيد منه نشر التراث الماروني، وكذلك سير واعمال الموارنة ، ودورهم العظيم فيما اسهموا به في النهضة المصرية والعربية".
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