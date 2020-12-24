شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة خلال تكريم الطفل ميسرة: تحية لصعايدة مصر الشهامة والجدعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، عن سعادتها بالطفل ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، والفائز بلقب شخصية العام للسنة الحالية 2020 في دولة النمسا، لافتة إلى اختيار الطفل ميسرة سفيرا لمبادرة اتكلم عربى التى أطلقتها وزارة الهجرة .

ووجهت وزيرة الهجرة، خلال احتفالية لتكريم بالطفل ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، التحية لأسرة الطفل مسيرة التى حرصت على تنشئته على حب البلد والحفاظ على لغته العربية ، لافته إلى أن الطفل ميسرة ضرب مثالا فى الشهامة خاصة وأن أصوله مصرية خالصة من أبناء الصعيد ، قائلة :"تحية لصعايدة مصر الشهامة والجدعنة".

ووجهت وزيرة الهجرة رسالة لشباب وأطفال المصريين فى الخارج ، قائلة :"بلدك أهم ووطنيتك مهمه وأنت اللى بتورى شهامة وجدعنة المصريين بالخارج".

يذكر أن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، سلم ميسرة محمود، ابن محافظة سوهاج بصعيد مصر، الجائزة والتي تمنحها جريدة (دي بريسه) تقديرا لنشاطه في العمل العام، وجهوده،حيث أسس ميسرة مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بمساعدة عدد من زملائه لمساعدة الأشخاص كبار السن فى تلبية احتياجاتهم فى مدينة فيينا لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتم وضع مجموعة من الأرقام لكي يتم التواصل معهم من قبل كبار السن.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أجرت مؤخرا، اتصالا هاتفيا بالطفل، ميسرة محمود مقلد، من أبناء المصريين بدولة النمسا، لتهنئته على الفوز بلقب شخصية العام للسنة الحالية 2020 في دولة النمسا، نتيجة جهوده المجتمعية واطلاقة مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم مؤخرا.