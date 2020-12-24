شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان وطالبتان يترشحون لمنصب رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترشح الطالب مؤمن أشرف، وعبد الرحمن محمد سعيد، على منصب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة القاهرة، كما ترشح على منصب نائب رئيس الاتحاد الطالبات خلود خالد وحسناء صلاح.

وبدأ الطلاب فى التصويت لاختيار رئيس اتحاد الطلاب من خلال صناديق شفافة وتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا خلال عمليات التصويت.

كانت قد بدأت قبل قليل فعاليات الجلسة الإجرائية بجامعة القاهرة لانتخاب مجلس اتحاد الجامعة، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وأعضاء الاتحاد على مستوى الكليات.

كانت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، أعلنت أسماء رؤساء الاتحادات الطلابية بالكليات ونوابهم، على أن تختتم أعمال الانتخابات الطلابية غدا الخميس 24 ديسمبر بانتخاب رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة.

وقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،فى بيان صادر عن الجامعة ، التهنئة للطلاب الفائزين في الانتخابات الطلابية بالكليات، موجهًا بضرورة تفعيل أنشطة طلابية ومسابقات "أونلاين" يستفيد منها جميع الطلاب، خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية، مؤكدًا أن الجامعة ستقدم الدعم الكامل لاتحاد الطلاب وتقدم لهم التسهيلات التي يتطلبها دورهم الجديد.