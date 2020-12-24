شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: حملات مفاجئة للتفتيش على التزام الركاب بقرار ارتداء الكمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة المترو القيام بحملات مفاجئة على محطات الخطوط للتفتيش على ارتداء الكمامات وتغريم المخالفين لقرار ارتدائها ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

واصلت شركة المترو دعوة الركاب والإذاعة عبر الإذاعات الداخلية بالمحطات لحث المواطنين على ارتداء كمامات خلال استقلال خطوط المتروللوقاية ضد فيروس كورونا، مع استمرارها في توزيع كمامات على عامليها ضمن الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وشددت شركة المترو على استمرارها فى توزيع الكمامات على كافة العاملين لديها، وكذلك توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار الإذاعة الداخلية بالمحطات فى التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال المترو.

كانت شركة المترو أعلنت أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال المتروللرقاية من كورونا.

واستمرت شركة المترو في أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بخطوطها الثلاثة ضد كورونا، مع بث رسائل توعية عبر الاذاعة الداخلية بالمحطات عن فيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على العاملين ارتداء الكمامات باستمرار.