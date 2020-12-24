شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة لرؤساء اتحاد الكليات: الانتخابات تركت الانتماءات الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، الفائزين بانتخابات مجالس اتحادات الكليات ، موضحا أن تجربة الانتخابات أظهرت بوضوح وجود مؤشرات على ازدياد الوعى التنافس، لدى الطلاب القائم على احترام رأى الآخرين وقواعد المنافسة وإزاحة كل الانتماءات الحزبية جانبا وكل الانتماءات الطائفية جانبا.

وأضاف الدكتور محمد الخشت فى كلمته بافتتاح الجلسة الإجرائية لانتخاب مجلس اتحاد جامعة القاهرة، نحن تحت قبة جامعة القاهرة ليس لنا الا صفة واحدة تتمثل فى أننا مصريون وكل منا مواطن بالدرجة الأولى ومصر لا يوجد بها درجات للمواطنة ومصر لن تتقدم الا بوعى أبناءها وشبابها وطلابها وقدراتهم على ممارسة شكل من أشكال الديمقراطية وهى الديمقراطية التشاركية التى لا تقوم على الصراع ورفض الآخر وانما على التعاون المستمر والدخول أرضية مشتركة يلتقى فيها الجميع وهى الوطن.

وتابع رئيس جامعة القاهرة يجب التركيز على تنمية المهارات خلال أنشطة اعمل الاتحادات الطلابية ، ولابد أن يحترم بعصا اراء البعض مشددا على يجب ألا يكون التنافس قائم على تعطيل الآخرين ومساعد بعضكم البعض .

ووجه الخشت الشكر إلى الدكتور جمال الشاذلى نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب والدكتور مجدى عمر مستشار رئيس جامعة القاهرة للأنشطة وحسن سعدة مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة على الجهود المبذولة خلال إجراءات انتخابات الاتحادات الطلابية .