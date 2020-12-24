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دون انتظار تحليل pcr.. الصحة تكشف نسب دقة تشخيص حالات كورونا بالأشعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نهى عصام، مستشار وزير الصحة والسكان للبحوث والتنمية، إن مصر كانت تقوم بشكل مستمر بتحليل البيانات، للمساعدة في اتخاذ القرارات المبنية على الدليل العلمي.

وأضافت عصام، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالوزارة تلقت 69 بحثا عن ، من مجموع 284 بحثا تم تقديمهم للجنة، موضحة أن أغلب الأبحاث التي قدمت للجنة عن كورونا، كانت من داخل وزارة الصحة، حيث إن مستشفيات العزل والفرز لعبت دورًا كبيرًا في تقديم أبحاث مهمة.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان تعتمد على الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية في تشخيص حالات فيروس كورونا والحصول على العلاج دون انتظار تحليل pcr، لافتة إلى أنه ثبت بالنتائج نجاح ذلك الإجراء في اكتشاف الحالات بدقة 91%.

وأوضحت أن الدراسات والبيانات التي تقوم بها لجنة أخلاقيات البحث العلمي، ساعدت بشكل كبير في تعديل بروتوكولات علاج كورونا.

وأكدت على أنه تم ربط قاعدة بيانات مصابي فيروس كورونا، بقاعدة بيانات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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