اليوم.. نظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر المحكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، استئناف المحامي هاني سامح (صيدلي) على حُكم عدم اختصاص المحكمة بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

وقال "سامح" أمام المحكمة إنه طالب بفرض الحراسة على النقابة لانتهاكها الغرض الذي أنشئت من أجله وهو حماية حقوق المرضى ومصالح الشعب.

وأضاف أن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وأشار الى قيام النقابة بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء وهو المُدان عصام العريان.

كانت محكمة الأمور المستعجلة (أول درجة) قضت بعدم اختصاصها النوعي بفرض الحراسة على نقابة الأطباء