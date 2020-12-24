ضبط شخص يروج ساعات مُقلدة بحوزته 12 ألف ساعة في الموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن محل ساعات كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي) لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بترويج وبيع ساعات يد عقب وضع علامات تجارية منسوبة صدورها لشركات عالمية جميعها مُقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.
وعُثر بداخل المحل على (12,525 ساعة يد مختلفة الأنواع وجميعها مجهولة المصدر دون مستندات).
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.