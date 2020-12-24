شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 5 أطنان مخللات في حملة تفتيشية بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، حملة للمرور على المنشآت الغذائية، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع مخللات به جزء يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الإشتراطات الصحية بمركز أولاد صقر، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق جزئي للمصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام ٥ طن و٣٥٠ كجم ملح ومخللات مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بأولاد صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.