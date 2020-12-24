شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الفولي رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادي.. و«وزيري» نائبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن فوز الطالب محمد محمود عبدالحكيم الفولى بكلية الطب بقنا رئيساً لاتحاد طلاب جامعة جنوب الوادى للعام الجامعي 2020/2021، وفوز الطالب محمد حسين نور الدين وزيري بكلية الحقوق نائباً لرئيس اتحاد الطلاب.

وهنأ الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الطلاب الفائزين من مختلف اللجان، مؤكدا أهمية الحرص على التحصيل العلمي بالتوازي مع الانشطة الطلابية.

وأشار إلى أهمية دور اتحاد طلاب الجامعة في تقديم كافة سبل الدعم لزملائهم الطلاب، مشيدا بدعم رئيس الجامعة ومتابعته المستمرة لأعمال العملية الانتخابية في مختلف كليات الجامعة ونقل تهنئة رئيس الجامعة لهم وشدد على ضرورة العمل كفريق واحد في اتحاد الطلاب.

وأضاف «عكاوي» أن نتيجة الانتخابات الطلابية باتحاد الجامعة أسفرت عن فوز الطالب عصام عادل عبدالحفيظ بكلية التربية أميناً للجنة الثقافية، والطالب هيثم أحمد محمود بكلية الهندسة أميناً مساعداً للجنة الثقافية، والطالب حسين السيد عبدالنعيم بكلية الطب البيطري أميناً للجنة العلمية والتكنولوجية، والطالب هشام حمادة عوض بكلية التربية النوعية أميناً مساعداً، والطالبة ميرولا أسامة فوزى بكلية الاعلام أميناً للجنة الفنية، والطالبة سالمة أحمد ابو المجد بكلية طب الفم والاسنان أميناً مساعداً، والطالب عبدالرحمن فيصل جعفر بكلية التربية الرياضية أميناً للجنة الرياضية، وحسن على ابو المجد بكلية الآداب امينا مساعدا.

وأشار إلى فوز الطالب خالد زكي جعفر بكلية العلوم امينا للجنة الاجتماعية والرحلات، والطالبة حسناء السيد عبدالراضي بكلية التمريض امينا مساعدا، والطالب محمد محمود سيد الصعيدي بكلية الطب امينا للجنة الاسر، والطالبة انجي على محمد سليمان بتربية الغردقة امينا مساعدا، والطالب مصطفى محمد منير اسماعيل بكلية الصيدلة امينا للجنة الجوالة والخدمة العامة، والطالبة سحر جمال عبدالفتاح بكلية العلاج الطبيعي أمينا مساعدا.

وأجريت الانتخابات بإشراف اللجنة العليا للانتخابات بالجامعة برئاسة الدكتور احمد عكاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور كارم مهنى وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عباس مصطفى المدرس بكلية الحقوق، ومحمد وليد احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.