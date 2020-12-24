شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات بمركز الواسطى ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، السكرتير العام المساعد، اللواء حسام حمودة، بالإشراف على الحملة المكبرة بمركز ومدينة الواسطى، والتي شارك فيها العديد من مسؤولى الجهات التنفيذية المعنية من الصحة والطب البيطري وشرطة المرافق والتموين وجهاز حماية المستهلك ومسؤولى الإشغالات والمرافق والكهرباء والبيئة بالوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركز للعلاج الطبيعي بدون ترخيص، حيث تبين وجود عيادة تخاطب غير مرخصة وضبط أدوية ومكملات غذائية غير مسجلة بوزارة الصحة بداخل المركز وذلك بمعرفة إدارة العلاج الحر، بالإضافة إلى غلق محل كشري ومخبز فينو ومحل سوبرماركت لإدارة أنشطة تجارية بدون ترخيص.

كما قامت الحملة بتحرير 5 محاضر لمحلات جزارة لذبح لحوم خارج المجازر الحكومية ومحاضر لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الاسعار وعدم وجود فواتير وحيازة سلع غير مدون عليها بيانات، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات تحت إشراف الجهات المعنية من التموين والصحة وفرع جهاز حماية المستهلك المشاركين في الحملة.

وفي مجال رفع الإشغالات، فقد تمكنت الحملة من رفع أكثر من 400 حالة إشغال مخالفة بشوارع المدينة، شملت: إعلانات ولافتات وتاندات وكراسي واستاندات وصبات وبروز وغيرها، بالإضافة إلى تحرير 18 محضر بيئة، حيث شارك في الحملة: اللواء طه الدرباشي مساعد مدير الأمن، والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة، العقيد عمرو عبد العظيم رئيس قسم شرطة المرافق، والمقدم رامي كامل والمقدم محمد هاني بشرطة المرافق، ومسؤولى الإشغالات والتراخيص الصحة والبيئة بالوحدة المحلية.

ومن ناحية أخرى، قام السكرتير المساعد بزيارة مقر الوحدة المحلية بالواسطى، لمتابعة منظومة العمل بالوحدة وتواجد العاملين، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والتزام العاملنن والمترددين على إدارات ومكاتب الوحدة، ومتفقدا سير العمل بالمركز التكنولوجي والتيسيرات المقدمة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة المترددين على المركز، فضلا عن متابعة التسهيلات المقدمة للمواطنين فى ملف التصالح، خاصة بعد تمديد فترة تلقى الطلبات حتى نهاية العام الجاري، وذلك بجانب تفقد سير العملية التعليمية بالمدرسة الفكرية بقرية زاوية المصلوب ولقاء عدد من طلبة المدرسة والاستماع لمطالبهم واحتياجات إدارة المدرسة.