شكرا لقرائتكم خبر عن نواب المنيا يتسلمون كارنيهات العضوية وحقيبة القوانين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ نواب البرلمان الجديد من أبناء محافظة المنيا، «قوائم» قائمة شمال وجنوب الصعيد، التوافد على مجلس النواب لاستخراج كارنيهات العضوية، واستلام حقيبة القوانين، ولائحة المجلس ،وحرص النواب على التقاط الصور التذكارية داخل أروقة وقاعات المجلس.
وقال إيهاب عبدالعظيم، عضو مجلس النواب، انه تحدد الثلاثاء المقبل لاستخراج كارنيهات العضوية، لـ«فردي» من أبناء الصعيد. مؤكدا ان الحقائب تحتوي على القوانين التي يستفيد منها النائب لأداء مهمته ولائحة المجلس .
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