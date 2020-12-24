شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 5 مخابز بلدية بأشمون والشهداء ومخبز سياحي بمنوف لمخالفتهم الاشتراطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على غلق مخبزين بلديين بناحية (جريس – سمادون) بمركز أشمون لمدة ثلاثة أشهر للتصرف في الرصيد الاستراتيجي للدقيق البلدي ووجود عجز يقدر بـ (28 ) شيكارة دقيق وذلك بالمخالفة للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2020.

كما وافق المحافظ على إلغاء الترخيص وسحب الحصة لمخبز بلدي بناحية مؤنسه بمركز أشمون لوجود أسطوانات غاز داخل المخبز، وكذا غلق (2) مخبز بلدى بناحية كفر الحما بمركز أشمون ودراجيل بمركز الشهداء لمدة شهر واحد لإنتاج خبز ناقص الوزن، هذا وقد وافق محافظ المنوفية على غلق مخبز سياحي بمنشأة سلطان بمركز منوف لإدارته وتشغيل المخبز بدون ترخيص.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبمرور اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة التموينية وحماية المستهلك بالمديرية للتفتيش على المخابز البلدية بنطاق المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.