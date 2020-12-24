شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن هناك أنشطة متعددة للفرع في شتى المجالات السياسية والإقتصادية، والإجتماعية والقانونية ومعالجتها للقضايا والظواهر السلبية بالمجتمع، من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، من الجمعيات الأهلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمديريات الخدمية والمراكز والمدن، والنقابات المهنية، والهيئة العامة لمحو الأمية، والمجلس القومي للسكان.

وأشارت «عطية» إلى أن الفرع استطاع في الفترة من يناير 2020 حتى ديسمبر 2020 أن يحقق تقدماً ملموساً للمرأة لتمكينها سياسياً، إيمانا بأهمية دورها في الحياة السياسية وتوسيع دائرة المشاركة لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع، فقد قام الفرع بتنفيذ حملة صوتك لمصر بكرة، وتنظيم 14 ندوة بمختلف قرى ومراكز المحافظة للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب التي شهدتها البلاد مؤخراً، بحضور ومشاركة 636 سيدة ورجل، كما تم تنفيذ حملة لطرق الأبواب بالقرى والكفور استهدفت توعية (591875 ) سيدة ورجل، للنزول والمشاركة في الاستحقاقات الدستورية لتمكين المرأة من المشاركة وممارسة حقوقها السياسية وذلك بمشاركة الرائدات الريفيات.

وأوضحت أن المجلس استطاع أن يمكن المرأة اقتصادياً وذلك من خلال تمويل 4015 مشروع للسيدات بإجمالي 88 مليون و300 ألف جنيه، وتنظيم 28 معرض لمنتجات نوادي المرأة من مشغولات يدوية وإكسسوارات ومنتجات جلدية وتطريز وكروشيه وتريكو وصناعات غذائية بسيطة، وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والشباب والرياضة وجمعية رجال الأعمال.

ولمد مظلة الحماية الاجتماعية للسيدات الأكثر احتياجاً ورعاية المرأة المعيلة، أكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة أن الفرع قام باستخراج عدد (6000) بطاقة رقم قومي مجاناً للفتيات والسيدات من خلال مشروع بطاقتك حقوقك، وإلغاء الغرامات للمتأخرات عن استخراجها، كما قام المجلس بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وديوان عام المحافظة والاوقاف لتوزيع 2290 كرتونة سلع مواد غذائية و300 كجم لحوم اضاحي على السيدات الأكثر احتياجا ً والمتضررات من جائحة كورونا، كما تم صرف مبلغ 500 جنيه على 3 شهور للسيدات الأكثر فقرا بالتعاون مع مديرية القوي العاملة لعدد 37 سيدة.

ولتوفير رعاية صحية وعلاجية للمرأة الشرقاوية، قام فرع المجلس القومي للمرأة بالمشاركة في تنفيذ 10قوافل صحة إنجابية بالعاشر من رمضان، بالتعاون مع مديريتي الصحة والشباب والرياضة والجمعيات الأهلية النشطة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتوقيع الكشف الطبي على السيدات والأطفال، مع توفير أدوية مجانية لهم لتحقيق الاستفادة لعدد 8850 مستفيدة.

كما قام الفرع بتنفيذ عدد 42 ندوة توعوية عن المشكلة السكانية وأثرها على الفرد والمجتمع، وأهمية تنظيم الأسرة ومردوده على صحة الأم والطفل استهدفت 3800 سيدة ورجل، وكذلك المشاركة في المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية المجانية بخدمات تنظيم الاسرة بحملة (حقك تنظمي) استهدفت 12600 سيدة، وندوة بعنوان كوني بهية بالتعاون مع مستشفى بهية لأورام الثدي لتوعية السيدات بمخاطر سرطان الثدي وأعراضه وكيفية الوقاية منه وأهمية الكشف المبكر.

وأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، أن مكتب الشكاوى استقبل 118 شكوى وتم حلها، باعتبار أن المكتب يمثل أحد آليات المجلس ،لتعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها وحل المشكلات التي تواجهها. كما قام الفرع بتنفيذ 18 ندوة عن مخاطر تلوث البيئة 4 ندوات عن مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، و7 ندوات عن أسباب ارتفاع نسب الطلاق، بهدف رفع الوعي لدي المرأة والحفاظ على استقرار المجتمع.

وفي مجال مناهضة العنف ضد المرأة، قام الفرع بتنفيذ عدد 47 ندوة عن مناهضة ختان الاناث، بالإضافة إلى تنفيذ 64 ندوة للتوعية بالتغيرات التي تحدث خلال فترة المراهقة ومخاطر زواج القاصرات، وأهمية فحص المقبلين على الزواج، حيث استهدفت ما يقارب من 5100 سيدة وفتاه ،بالإضافة إلى تنفيذ حملات طرق الأبواب «احميها من الختان» بمختلف قري ومراكز المحافظة، حيث تم توعية 6850 سيدة ورجل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية للوصول إلى مجتمع مثالي.

كما قام الفرع بفتح 21 فصل يقوم بالتدريس فيه متطوعات بنظام التعاقد الحر بإجمالي 115 دارسة، كما يتم عمل اكتتاب فوري اثناء القوافل الطبية للحصول على شهادات محو الامية ،بالإضافة إلى دورة الدليل الاجرائي لمعلمي تعليم الكبار بحضور 20 معلمة، وذلك في إطار الدور الذي يقوم به الفرع مشاركةً في تنفيذ خطة محافظة الشرقية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المرأة شريك أساسي وقاسم مشترك مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وتعمل على خلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة، بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن المرأة تمثل الأداة الداعمة والقوة المساندة لتقدم ونهوض البلاد، لمساهمتها عبر فترات زمنية بعيدة في العمل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والأدبي.

وأشاد المحافظ بمجهودات فرع المجلس القومي للمرأة في حملات التوعية للسيدات والفتيات بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لتحفيزهن وتشجيعهن على المشاركة الجادة والفاعلة في القضايا التي تمس الوطن لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها، مؤكداً ان الدولة تسعى لوضع البرامج اللازمة لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية وتهيئة المناخ المناسب أمام السيدات الجادات، لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهن حياة كريمة وتساعدهن على الانخراط في الحياة الاقتصادية.