شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف حمزاوي محمد نائبًا لرئيس مدينة الفشن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حركة تنقلات محدودة بين قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، والتي تضمنت تعيين نائب لرئيس المدينة ورئيس مجلس قروي، حيث أصدر المحافظ، القرار رقم (1271) والذي تضمن ندب أشرف حمزاوي محمد محمد رئيس قرية الفنت للعمل نائباً لرئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفشن.
كما تضمن القرار ندب أحمد توفيق سلامة عبد الوهاب للعمل رئيسا لمجلس قروي الفنت بدلا عن أشرف حمزاوي بعد تكليفه للعمل نائبا لرئيس المدينة، وإلغاء ندب عبد اللطيف محمود محمد من العمل نائبا لرئيس مدينة الفشن وعودته لعمله السابق بالوحدة المحلية.
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