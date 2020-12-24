شكرا لقرائتكم خبر عن الصلوات بالحجز المُسبق.. قرارات جديدة لمطرانية المنيا بشأن احتفالات رأس السنة وعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا مكاريوس، أسقف العام، قرارات جديدة بشأن الاحتفال برأس السنة وعيد الميلاد المجيد، أبرزها عدم إلغاء الاحتفال بليلة رأس السنة وقداس عيد الميلاد المجيد، بشرط الحضور بنسبة 25% وبالحجز المسبق، مع إلغاء كل الاجتماعات ومدارس الأحد بدءا من الأحد المقبل.

واوضح بيان مطرانية المنيا، أن احتفالات أطفال مدارس الأحد ومراحل اعدادي وثانوي وجامعه اليوم وغدا كما هي، ورأس السنة كما هو، والحضور 25% بالحجز المُسبق، يبدا بصلاة عشيه من الساعة 6 مساء ويليه، ويتخلله فقرات اليوم وتسبحه كيهك وتنتهي في الساعة 10 مساء

وتابع بيان المطرانية، إنه بدءا من قداس الأحد عودة الحضور بالحجز بنسبة 25% لأيام الجمعة فقط نظرا لارتفاع أعداد الحضور في هذا اليوم، أما باقي القداسات دون حجز وفي حالة اكتمال النسبة المقررة سيتم اغلاق باب الكنيسة .

كما تم إلغاء جميع الاجتماعات بلا استثناء بدء من السبت بعد غد، مع الغاء كافة اللقاءات والرحلات الخارجية، كذلك الإبقاء على صلوات كيهك كما هي ليلة الأحد فقط بحضور 25% بدون حجز

ونوهت مطرانية المنيا، أنه سيتم بث فقرات ليلة رأس السنة وقداسات الجمعة وليلة عيد الميلاد عبر الصفحات الرسمية للكنائس، حتي لا يُحرم شعب الكنيسة لمن لم تحالفهم الظروف التواجد من متابعة كل شئ.

واختتم البيان نكرر ونشدد وبلا أي استثناء ارتداء الكمامات داخل الكنيسة وأثناء الصلاة بجميع أنواعها، ولن يسمح لأي شخص التواجد داخل الكنيسة دون ارتداء الكمامة بالصورة السليمة والصحية.

وناشدت :«نرجوكم رجاء خاص جدا في المحبة كل من يشعر بأية اعراض سخونة أو يشتبه اصابته بالأنفلونزا أو فيروس كورونا عدم الحضور للكنيسة لحين اكتمال شفائه لأنه ليس من الأمانة اخفاء ذلك».

واختتم بيان مطرانية المنيا بالدعاء «صلوا لاجل الكل ليرفع الله هذا الوباء عنا».