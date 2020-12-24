شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة زراعات الفول البلدي بالحقول الإرشادية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أنه تم المرور على الحقول الإرشادية للفول البلدي بمراكز المحافظة، برفقة الدكتور خالد يماني استاذ بحوث متفرغ والمتخصص في زراعة الفول، وعدد من أساتذة امراض النباتات بالمحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالخارجة.

وقال المرسي إنه تم التوجيه بضرورة العزيق وتنقيه الحشائش والتسميد بالسوبر فوسفات لإعطاء التزهير المناسب للنبات، بالإضافة الي رش حشره المن بالمبيد المناسب حتي يكون المجموع الخضري قوي وينتج محصول مميز وإنتاجية مرتفعة وعوائد اقتصادية مرتفعة للمزارعين.

وأشار إلى أن عدد الحقول الإرشادية للفول البلدي يبلغ 10 حقول إرشادية موزعة علي مراكز المحافظة ، فتم توزيع 2 حقل ارشادي بمركز الخارجة ، و2 حقل بمركز باريس ، و2 حقل بمركز بلاط ، و4 حقول بمركز الداخلة مقسمة 2حقل بموط و2 حقل بالقصر.