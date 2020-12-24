شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: تركيا وإيران لديهما اتفاق ضمني أن العالم العربي لا يستحق ما يمتلكه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن تركيا وإيران لديهما اتفاق ضمني غير معلن، أن العالم العربي لا يستحق ما يمتلكه، موضحًا أن إيران لم تربح كثيرًا وتعرضت لضربات قوية خلال هذا العام، ومع ذلك تحاول ضبط النفس حتى لا تدخل في صدام كبير مع أمريكا مما يستدعي تدخل إسرائيل، فيما يحاول الرئيس أردوغان كسب ود روسيا، لتعويض الخسارة التي سوف يتعرض لها بعد مجئ الإدارة الأمريكية الجديدة.
وأوضح «الفقي» خلال لقاءه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»، أن العلاقات الإيرانية الخليجية في العام المنقضي تبدو أنها مواجهة بسبب تعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن لا يجب النظر إليها على أنها العدو الأول، بل اعتبار أن كل قوى محيطة بالعالم العربي مصدر صراع، مضيفًا أن اسرائيل وإيران وتركيا وبعض مناطق القرن الأفريقي، ليس من مصلحتها أن يزدهر العرب.
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