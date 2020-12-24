شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 261 وتحويل 23 لإجراء عمليات جراحية في قافلة جامعة عين شمس بحلايب وشلاتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرت قافلة جامعة عين شمس الطبية الكشف على 261 حالة، وتحويل 23 لإجراء عمليات جراحية من أهالي حلايب وشلاتين. وتأتي القافلة الطبية في إطار التعاون بين مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر وكلية الطب جامعه عين شمس، وتحت إشراف الدكتور تامر مرعى وكيل الوزارة، وذلك لإجراء الكشف الطبي والعمليات. وأسفرت جهود القافلة في اليوم الأول عن توقيع الكشف على 261 حالة، وجرى صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم تحويل 23 حالة لإجراء عمليات جراحية بمستشفيات جامعة عين شمس. الوضع في مصر

اصابات 127,972

تعافي 107,961

وفيات 7,209

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف على 261 وتحويل 23 لإجراء عمليات جراحية في قافلة جامعة عين شمس بحلايب وشلاتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.