شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: انخفاض متوسط التركيز لملوثات الهواء بنسبة 22% خلال فترة الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، رصد ملوثات الهواء الأساسية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية من خلال محطات الشبكة جاء فيها متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من 20 مارس حتى 23 يونيو انخفض بنسبة وصلت إلى 22% بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019، بسبب قرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال للحد من انتشار كورونا.

وأوضح تقرير «البيئة» أن الإجراءات الإحترازية أدت إلى عوائد إيجابية على مستوى جودة الهواء، تمثلت في انخفاض متوسط التركيز لبعض ملوثات الهواء الرئيسية بالقاهرة الكبرى خلال الفترة من 20 مارس حتى 23 يونيو بنسبة وصلت إلى 22% بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019، وكذلك انخفض متوسط التركيزات خلال الفترة مع نظيره بالفترة من 1 يناير – 19 مارس 2020 بالقاهرة الكبرى بنسبة قاربت 3% تقريبًا، وكذلك على مستوى الدلتا فقد انخفض متوسط التركيز للملوثات خلال الفترة من 20مارس حتى 23 يونيو بنسبة وصلت إلى 25% بالمقارنة بذات الفترة من العام السابق 2019.

وأشار التقرير إلى زيادة عدد محطات شبكة الرصد لتصل إلى 108 محطة رصد خلال عام 2020 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية، من أجل المساهمة في تحسين جودة الهواء والحالة البيئية والصحية من خلال توفير بيانات الرصد الصحيحة لمتخذى القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تسهم في تحسين المستوى الاقتصادى.