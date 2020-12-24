شكرا لقرائتكم خبر عن رياح محملة بالأتربة تضرب الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، هبوب رياح محملة بالأتربة أدت إلى انخفاض في مستوى الرؤية، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة.
ورفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية المرتقبة واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.
ووجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توخى الحذر والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد الجوية، لمتابعة حركة الرياح أو سقوط الأمطار على الطرق، وتجهيز رجال المرور لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات سواء أعطال أو مصادمات أو حوادث وحرائق جراء تلك الرياح.
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