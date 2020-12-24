شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يوجه بحملات يومية لرش وتطهير المنشآت والقطاعات الخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة، بتنظيم الحملات اليومية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والمنشآت التي يتردد عليها المواطنون، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ على ضرورة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها من وزارة الصحة والسكان، مشيراُ إلى ضرورة متابعة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال ارتداء الكمامات، ومؤكداً على المتابعة الميدانية للحالة العامة داخل الشوارع والاحياء الداخلية بنطاق كل مركز.

من جانبها، نظمت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حملات الرش والتطهير لكافة المصالح الحكومية ومكاتب البريد والبنوك ومقر الوحدة المحلية بنطاق المركز، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، حملة لتنفيذ اعمال الرش والتطهير للشوارع والميادين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، اعمال الرش والتطهير، بالشوارع والميادين والاحياء الداخلية بنطاق المركز، وأجرت كذلك الوحدة المحلية لمركز بني مزار، حملة لتنفيذ اعمال الرش والتطهير لمقر الوحدة المحلية والشوارع والميادين، واعلنت الوحدة المحلية لمراكز المنيا وديرمواس، ومطاي عن تنفيذ اعمال الرش والتطهير لكافة المنشات الحكومية والمستشفيات وعلى كافة الاماكن التي يتردد عليها المواطنون.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي أعلنت عنها اجهزة الدولة، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.