شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات دورى المدارس بالمنيا تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا وإدارة الشباب والطلاب بديوان عام المحافظة دورى لطلاب المدارس تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات» تضمن مسابقتين لكرة القدم بنين وكرة الطائرة فتيات.

حضر فعاليات البطولة دكتور صفوت الجارحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا وابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الادمان ومارية نعيم مدير عام ادارة الشباب والطلاب بالمحافظة.

وقال إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الادمان، إن الصندوق يبذل مجهودات كبيرة من أجل التوعية بخطورة الادمان والمخدرات خاصة في الاوساط الشبابية والطلاب، وحمايتهم في سن مبكر لانهم امل ومستقبل مصر.

وأضاف أن الصندوق هو الجهة الحكومية الوحيدة المعنيه بالتوعية بخطورة المخدرات والادمان والتعريف بطرق العلاج المجانى الذي تقدمه الدولة من خلال الاتصال بخدمات الخط الساخن 16023 مشيرا انه تم افتتاح اول مركز لعلاج الادمان والتاهيل بمحافظة المنيا خلال العام الماضى بقرية العزيمة بمركز سمالوط بالمحافظة.

وقال طارق فتحى الموجه العام للتربية الرياضية بالمحافظة والمشرف على التنظيم، إن فعاليات البطولة أقيمت على ملاعب مدرسة الرجاك بالمنيا الجديدة وبحضور 13 فريق لكرة القدم بنين و6 فرق لكرة الطائرة بنات وفاز فريق مدرسة مطاى ببطولة كرة القدم فيما فازت مدرسة الاباء اليسوعين ببطولة الكرة الطائرة.

وشهد حفل الختام تكريم لعدد من القيادات والجهات الشريكة التي ساهمت في التوعية بخطورة الادمان والمخدرات بالمحافظة وهم مديرية التربية والتعليم وادارة الشباب والطلاب بالديوان العام وتوجيه التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وتوجيه عام التربية الرياضية ووحدة متطوعى الصندوق بالمحافظة.

كما تم توزيع كؤوس وميداليات البطولة للفرق الفائزة، وقدمت مدرستى الرجاك والانجيلية عروضا فنيا واستعراضية.