شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين والمصريين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور هشام عبد العزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن انطلاق فعاليات الدورة التثقيفية المشتركة للأئمة السودانيين وزملائهم المصريين حول مفاهيم الوسطية والاعتدال وقضايا التجديد، اليوم الخميس بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أن المعسكر يعد امتدادًا للدورة التدريبية المشتركة التي تعقد بأكاديمية الأوقاف المصرية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، ويهدف إلى جانب ما يتضمنه من محاضرات تثقيفية إلى اطلاع الجانب السوداني على بعض جوانب الحضارة المصرية والنهضة الشاملة في مصر الحديثة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعقب المعسكر التثقيفي زيارة لبعض معالم مدينة الإسكندرية ثم مدينة العلمين الجديدة .

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، الاثنين الماضى، الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، بحضور وفد سودانى رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وأمين عام المجمع، ونخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وتستمر لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف ،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.