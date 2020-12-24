شكرا لقرائتكم خبر عن كاتب عراقى مهنئا ”الخليج 365”: جائزة الصحافة الذكية قصة نجاح لصحافة جادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الكاتب الصحفى العراقى عباس عبود، رئيس التحرير السابق لصحيفة الصباح العراقية الرسمية، اليوم الخميس، موقع الخليج 365 الذى فاز بجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

وأكد الكاتب الصحفى العراقى في رسالة تهنئة خاصة أن ”الخليج 365” ليست جريدة وليست وكالة ولا بوابة إخبارية بل هي كل هذه الأمور مجتمعة، مشيرا إلى أن ”الخليج 365” قصة نجاح للصحافة الجادة المؤثرة وخطوة متقدمة في زمن التراجع لكل ما هو رصين وحقيقي.

وأشار الكاتب الصحفى العراقى لزيارته إلى الخليج 365 قبل أعوام وانبهاره بغرفة أخبارها الكبيرة والتي وصفها بـ"أهم غرف الأخبار التي زارها وعلقت في ذاكرته"، مضيفا "ليس بالغريب أن تعتلي هذه المؤسسة العملاقة أعلى مراتب الشرف عربيا وعالميا...أنا سعيد وفخور بها وانتهز هذه الفرصة لأحيي جميع كوادرها التي تعمل ليل نهار لإنتاج مادة صحفية عالمية مهمة."

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.