شكرا لقرائتكم خبر عن على المصيلحى: كل مقدمى الخدمة بمكتب تموين شبرا الخيمة السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة فى القليوبية هو أكبر مكتب مقدم للخدمة بالمحافظة، وأول المكاتب بالجمهورية يكون جميع مقدمات الخدمة به من السيدات، حيث يضم 14 سيدة يعملن بالمكتب بعد تدريبهن على العمل على أنظمة الأجهزة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه سيتم تسجيل هذا الأمر بموسوعة التموين.

وأوضح وزير التموين، خلال الافتتاح، أن المكتب يقدم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية علي مستوي المحافظة من إصدار بطاقه لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي ونقل من محافظة لأخرى وتعديل رقم سرى وحذف للوفاة وغيرها من الخدمات الأخرى.

وأشار وزير التموين، إلى أنه تم استمرار تلقى التظلمات الخاصة ببطاقات التموين لكن على مستوى المديريات، حيث أنه هناك العديد من المواطنين تقدموا بتظلمات من قبل ولم تقبل، وباستمرار تلقيها سيتم البت بها على الفور حيث تقوم الميرية برفعها إلى الوزارة لنقله للمركز الرئيسى بوزارة الإنتاج الحربى.

وكان قد استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، لافتتاح المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة فى القليوبية، بحضور عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، أنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة فى مدة استغرقت الشهرين بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيها، لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية علي مستوي المحافظة من إصدار بطاقه لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي.

وتفقد وزير التموين ومحافظ القليوبية، مشتملات المكتب بشبرا الخيمة، وطالبوا العاملين به بتقديم كافة التسهيلات لمتلقى الخدمة، إلى جانب استمرار تلقى التظلمات الخاصة بالحذف أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي، كما حرص الوزير على إلتقط الصور التذكارية مع العاملين بالمكتب.

وكان أهالى حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، طالبوا بتطوير مكتب التموين الحالى أسفل كوبرى أحمد عرابى، أو نقله لمكان آخر مجهز لتسهيل التعامل مع المواطنين، وتجهيزه بمعدات أحدث، حيث إن المكتب بحالته القديمة كان متهالكا وغير آدمى ولا يصلح لتواجد مئات المواطنين بصفة يومية لقضاء مصالحهم داخل الطرقات.