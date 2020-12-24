شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن تطوير 300 مكتب تموينى وتحويلهم لمراكز خدمة مواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس مركز خدمة المواطنين المطور فى شبرا الخيمة.

وأضاف المصيلحى أنه تم تطوير المكتب النموذجي للتموين بشبرا الخيمة، لتقديم الخدمات لكل ما يخص البطاقة التموينية الذكية على مستوى المحافظة من إصدار بطاقة لمن يستحق الدعم أو بدل تالف البطاقة وبدل فاقد وفصل اجتماعي وغيرها من الخدمات لافتا الى أن مراكز خدمة المواطنين تعمل بجانب البوابة الرقمية، ولكن للمواطنين غير القادرين على استخدام التكنولوجيا، مطالبا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المصيلحى، أنه مستهدف تطوير عدد 600 مركز خدمة المواطنين من إجمالي 1400 مركز في محافظات الجمهورية وتم الانتهاء من عدد 300 مركز، مشيرا إلى أن المراكز التي يتم تطويرها مساحتها اكبر من 100 متر و تقع فى الدور الأرضى.

وأشار اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الى مركز شبرا الخيمة هو رقم 8 بعدد 13 جهازا في عدد المراكز التي تم افتتاحها في المحافظة، وأنه خلال أيام سيتم افتتاح المركز رقم 9 في القناطر الخيرية وهو يخدم جميع المواطنين في استخراج كافة المستندات اللازمة في الخدمات الحكومية لافتا الى مركز شبرا الخيمة المطور يعد الأكبر على مستوى المحافظة حيث تم استغلال المساحة المقام عليها المركز لخدمة المواطنين حائزي البطاقات التموينية.