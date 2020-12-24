شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه طلاب المرحلة الثانوية بسداد أقساط تأمين أجهزة التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت وزارة التربية والتعليم تعليمات الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الثانوية بالتنبيه على الطلاب والمعلمين بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حرصًا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة فى حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2020/2021 يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى، وطلاب الصف الثانى الثانوى للعام الدراسى الجار، يتم سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية، وطلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسى 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدّد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

وأوضحت الوزارة: المعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالمديرية أو الإدارة التعليمية أو المدارس يتم سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية، وفى حالة عدم الالتزام بسداد قسم التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم فى التغطية التأمينية ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا فى حالة الفقد، وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.

الجدير بالذكر أن الطالب يسدد مبلغ 100 جنيه قيمة تأمين عن السنة الدراسية الواحدة.