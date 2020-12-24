شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تنشر إنجازاتها خلال 2020.. زيادة موازنة إلى 65 مليار جنيه أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التعليم التعليم العالى إنجازاتها لعام 2020، موضحه أنه تم زيادة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمى إلى 65 مليار جنيه عام 2020/2021 بواقع 40 مليار جنيه زيادة مقارنة بعام 2014/2015 وبنسبة زيادة 160%، بالإضافة إلى زيادة نسبة مخصصات البحث العلمى من الدخل القومى من 0.64% (11.89 مليار جنيه عام 2014) لتصبح (0.74%) من الدخل القومي (32.12 مليار جنيه).

وأوضحت الوزارة، فى تقرير إنجازات 2020، إن مصر تقدمت 9 مراكز فى التصنيف العالمى لجودة التعليم، كما أصبحت فى المركز الثالث عربيًا وفقًا لتصنيف "Us news" العالمي، لتقفز من المركز الـ51 فى عام 2019 إلى المركز 42 فى عام 2020، بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم، كما شهد تصنيف US NEWS العالمى للعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة بـ 11 جامعة العام الماضى (2019) بزيادة ثلاث جامعات حكومية وهى بنى سويف وبنها والمنيا؛ وبذلك يكون هناك زيادة فى تمثيل مصر هذا العام لتصل إلى 0.93% على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 0.88% العام الماضى، فضلاً عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49% لتصل إلى 0.70% فى 4 سنوات (2014-2018).

وأشارت إلى أنه تم إنشاء (12) كلية ومعهدًا جديدًا بالجامعات الحكومية، وتعديل مسمى (10) كليات بالجامعات الحكومية لصالح العملية التعليمية والبحثية بها، والبدء في إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة هي جامعات: (شرق بورسعيد - 6 أكتوبر - برج العرب - الأقصر الجديدة (طيبة) – أسيوط - سمنود بمحافظة الغربية)، وذلك بخلاف (3) جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها هي جامعات: (القاهرة الجديدة – قويسنا – بني سويف) التكنولوجية، بالإضافة إلى البدء في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.