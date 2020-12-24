شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تستجيب لشكوى أهالى شارع مجدى غنام ببشتيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ردا على شكوى أرسلت من القارئ طه حسين لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع تحت عنوان "أهالى شارع مجدي غنام بشتيل في الجيزة يطالبون بإصلاح ماسورة الصرف" جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنه بالمعاينة علي الطبيعة تم انتهاء مشكلة الصرف الصحي بالشارع المذكور حاليا.

وكان القارئ طه حسين، من أهالى شارع مجدي غنام المتربة بشتيل البلد الجيزة، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن في الخليج 365 يتضرر فيها من كسر بماسورة الصرف الصحى وماسورة المياه الشرب، مطالبا بإصلاحها بسبب غرق الشوارع.

قبل حل المشكلة

بعد الإصلاح

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا "التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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