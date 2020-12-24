شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الخيار بـ5.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎ وينشر ”الخليج 365” قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة، بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى: ‏‎- الطماطم بسعر 4.5 جنيه للكيلو. - البطاطس بـ 2.5 جنيهات. - البصل بـ7 جنيهات. - الكوسة 6.5 جنيه للكيلو. - الجزر 8 جنيهات. - الخيار 5.5 جنيه. ‏‎- الباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو. - الفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات. - الفاصوليا الخضراء 7 جنيهات. - التفاح السكرى 23 جنيها. ‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 7 ‏‎‏‎- الموز البلدى 12 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها. ‏- التفاح الإيطالى 23 جنيها. ‏- الباذنجان الأبيض 5 جنيهات. - البسلة 11.5 جنيه.

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