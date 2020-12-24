شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهورى بشأن "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا".. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 700 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة2007 بإنشاء جامعة خاصة تسمي "جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا". ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، يضاف إلي المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة2007 المشار إليه، بند جديد برقم 10 (هندسة الطاقة).

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