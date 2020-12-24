شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسى بتطوير القاهرة التاريخية.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها مصطفى مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسى بتطوير القاهرة التاريخية، حيث تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير مبنى مجمع محاكم عابدين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.





مصطفى مدبولى: تكليفات من الرئيس السيسى بتطوير القاهرة التاريخية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير مبنى مجمع محاكم عابدين، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ولفيف من قيادات وزارة العدل.





4 شركات من مطورى لقاحات كورونا تؤكد فاعليتها ضد السلالة الجديدة

يتوقع ما لا يقل عن أربعة من صانعى لقاحات كورونا أن لقاحات الفيروس الخاصة بهم ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة سريعة الانتشار للفيروس الذى ينتشر فى بريطانيا، ويقومون بإجراء اختبارات من المفترض أن تقدم تأكيدًا فى غضون أسابيع قليلة، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس الزمالك متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكرى رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل.

مطار القاهرة يستعد لاستقبال "بيج رامى" بعرض صور عبر شاشات الصالات

يشهد مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة، قبل ساعات من وصول البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ"بيج رامى" Big Ramy المنتظر وصوله أرض الوطن، عقب حصوله علي المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتى تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين فى كمال الأجسام .

مدير حديقة الحيوان: الزرافة سونسن عريسها لسه صغير ومش هايروحلها دلوقتى

قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الزرافات بحالة جيدة وقد تم تطعيمهم كما أنهم حضروا ولديهم شهادتهم الصحية، مضيفا أنه لن يتم إخراجها قبل أربعة أو خمسة أيام حتى يكونوا قد تعودوا على مكان المبيت.

عملية مارادونا.. ضبط شحنة كوكايين مهربة من كولومبيا تحت ستار أسطورة الأرجنتين

ألقى مسئولو الجمارك في مطار إسطنبول ، أمس الأربعاء ، القبض على مهرب كان يحاول دخول تركيا بحوزته كوكايين مخبأ في لوحات لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

سفير العراق يهنئ ”الخليج 365”: جائزة الصحافة الذكية تتويجا لمسيرتكم المهنية

تقدم سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية د. أحمد نايف الدليمى بالتهنئة إلى مؤسسة ”الخليج 365” بمناسبة فوزها بجائزة الصحافة العربية فئة الصحافة الذكية من منتدى الإعلام العربى في دبى، مؤكدا أن ذلك يعد تتويجاً للمسيرة المهنية المتألقة فى فضاء الصحافة العربية.

تعرف على زوجة الإرهابى الهارب هشام عبد الله بعد إسقاط الجنسية المصرية عنها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بإسقاط الجنسية عن غادة محمد نجيب شيخ جميل صابونى، من مواليد القاهرة 1972 "سورية الجنسية" وذلك لإقامتها العادية خارج البلاد، وصدور حكم بإدانتها فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة المضرة من جهة بالخارج.

المال الحلال.. مباحث القاهرة تعيد 1.5 مليون جنيه نسيها صائغ داخل تاكسى

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من إعادة مليون و500 ألف جنيه لصاحبها بعد تركها سهواً داخل سيارة أجرة بالجمالية.

التعليم توجه طلاب المرحلة الثانوية بسداد أقساط تأمين أجهزة التابلت

خاطبت وزارة التربية والتعليم تعليمات الإدارات التعليمية ومديرى المدارس الثانوية بالتنبيه على الطلاب والمعلمين بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد على مستوى الجمهورية، حرصًا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة فى حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح.

الحكومة تنفى تحويل دعم الخبز العينى إلى دعم نقدى بدءا من الشهر المقبل

نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن تحويل دعم الخبز العيني إلى دعم نقدي بدءاً من الشهر المقبل.

كهربا يحتفل بانتصار الأهلى أمس بعد عودته من النيجر : أنا العو

عادت بعثة النادى الأهلى من النيجر بعد انتصار الفريق أمس في افتتاحية دورى أبطال أفريقيا، والتى يحمل الأهلى لقبها بعد التتويج بالبطولة الأخيرة على حساب نادى الزمالك، وظهر كهربا لاعب النادى الأهلى بدوره عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام، بعد عودة البعثة، وبدا احتفاله بفوز فريقه بهدف نظيف في دور الـ 32 حيث نشر الصورة ومعها أغنية "انا العو" حينما التقط سيلفى وكتب : "انا جيت" في إشارة لعودته.

نقابة الصحفيين تهنئ الخليج 365 لحصولها على جائزة الصحافة الذكية من دبى

أعرب حسين الزناتى عضو مجلس نقابة الصحفيين أمين الصندوق عن سعادته بحصول موقع الخليج 365 على جائزة الصحافة الذكية من دبى ، مؤكدا أن حصد الخليج 365 للجائزة هو فوز للصحافة المصرية كلها التى تعد الخليج 365 أحد أركانها القوية ، بما تقدمه من خدمة صحفية متطورة، تواكب العصر والمهنة والصناعة بأدواتها الجديدة .

الإعدام شنقا لطالب قتل مسنا داخل منزله لسرقته فى الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بالإعدام شنقا لطالب لتورطه في قتل مسن بغرض سرقته، وذلك بعد إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين هيثم محمود وأحمد حامد وحسام المكاوي وسكرتارية أحمد رمزي.

بعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من النيجر بعد الفوز على سونيديب

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى القاهرة، منذ قليل، قادمة من النيجر بعد رحلة استغرقت ما يقرب من خمس ساعات ونصف من مطار ديورى هامانى إلى القاهرة عبر طائرة خاصة.

الصين تفتح تحقيق مكافحة احتكار بشركة "على بابا" للتجارة الإلكترونية

أعلنت الصين اليوم، الخميس، عن فتح تحقيق مكافحة الاحتكار فى ممارسات شركة التجارة الإلكترونية العملاقة "على بابا"، التى تعد واحدة من أعلى شركات الإنترنت قيمة فى العالم.

التعاون الدولى: 34 مشروعا بـ3.3 مليار دولار لتمكين المرأة وتكافؤ فرص الجنسين

كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي 2020، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة»، أن تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص يأتي كهدف رئيسي وفرعي في العديد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.