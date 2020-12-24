شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى يصل مطار القاهرة بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة الوطنية "مصر للطيران"، لاستقبال البطل العالمى المصرى ممدوح السبيعي الشهير بـ «بيج رامي» Big Ramy»» المنتظر وصوله، على متن رحلتها القادمة من نيويورك رقم MS986 .

يأتى ذلك عقب حصول بيج رامى، على المركز الأول عالميا فى بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، والتى تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين فى كمال الأجسام.

ومن المنتظر أن يقام استقبال رسمى وجماهيرى للبطل تنظمه وزارة الشباب والرياضة واتحاد كمال الأجسام والمحبين له.

كان اللاعب قد حقق بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد الماضي، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية ويثير موجة من الفرح في الأوساط الإعلامية في مصر والدول العربية .

وتعد "مستر أولمبيا" أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح السبيعي أحد أبرز المنافسين على لقبها في السنوات الأخيرة، حتى نجح فى حصد اللقب هذا العام.